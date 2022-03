Con il volantino di Comet gli utenti si ritrovano davvero ad avere la possibilità di risparmiare molto di più di quanto avevano effettivamente previsto, al suo interno si trovano prezzi decisamente bassi, e dal grande impatto, anche sui migliori modelli di telefonia in circolazione.

L’accessibilità dell’ottima campagna promozionale, non presenta vincoli o limitazioni particolari, poiché risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio, in parallelo alla sua disponibilità sul sito ufficiale. Proprio sfruttando l’e-commerce si avrà diritto a ricevere la merce presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero però spendere più di 49 euro (anche come somma di più prodotti).

Premete qui per iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon gratis ed un lungo elenco di offerte incredibili.

Comet: occasioni a più non posso nel volantino

Risparmio assicurato per tutti con il nuovo volantino Comet, arricchito di sconti molto speciali che puntano ad abbassare di molto i prezzi di vendita dei principali prodotti di tecnologia. Le offerte sono davvero moltissime ed altrettanto varie, per comodità sono state suddivise per brand di appartenenza, noi scopriamo quali sono gli sconti legati ai prodotti Samsung.

Tutto parte dai top di gamma del momento, i Galaxy S22, in vendita rispettivamente a 1279 euro per l’S22 Ultra, 1079 euro per l’S22+ o 879 euro per l’S22. Nel momento in cui la spesa dovesse ridursi, ecco arrivare Galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A52 a 249 euro, oppure Galaxy A12 e Galaxy A12s a 149 euro.

Le occasioni ovviamente non terminano qui, continuate ad approfondire la conoscenza della campagna, aprendo le pagine a questo link.