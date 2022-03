I clienti iscritti alle offerte TIM, Vodafone ed Iliad stanno ricevendo chiamate sospette da presunti operatori del settore telefonia. Il telemarketing aggressivo dei call center costa parecchi fastidi oltre che divesi euro e contestazioni da inoltrare all’associazione dei consumatori. Bisogna fare attenzione.

Premettendo che non è facile distinguere tra una truffa ed una telefonata di cortesia è bene usare sempre una buona dose di diffidenza. Non faremmo male nemmeno a seguire alcuni preziosi consigli su come uscire da questo nefasto giro in anticipo o dopo aver già combinato guai. Ecco cosa fare.

Chiamate call center pericolose: gioca d’anticipo e difenditi con questi trucchi

Nel 2022 è piuttosto difficile abboccare all’esca della disinformazione pubblicitaria. Siamo tutti ben informati. Una rapida ricerca online ed è semplice scoprire che la fantomatica offerta presentata da un qualsivoglia operatore sia in realtà una ben congeniata bugia commerciale.

Ma bisogna prestare attenzione alle chiamate truffa che nascondono parecchie insidie già dal momento in cui solleviamo la cornetta. Basta poco per attivare qualcosa e perdere il controllo sui propri dati personali. Alcuni esempi:

pronunciare le parole Si e No . Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto.

. Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto. dare credito alle voci registrate . Se ricevete una chiamata da una voce registrata che richiede dei dati, state sicuri che si tratta al 99% di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare info sensibili via telefono sarà un operatore a contattarvi, ma solo se avete inoltrato personalmente una richiesta.

. Se ricevete una chiamata da una voce registrata che richiede dei dati, state sicuri che si tratta al 99% di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare info sensibili via telefono sarà un operatore a contattarvi, ma solo se avete inoltrato personalmente una richiesta. fornite info identità o altri dati sensibili se ricevete chiamate da un Call Center non identificabile a proiori. Quando si parla di chiamate importanti è prevista la comunicazione anticipata del contatto con avviso specifico.

Nell’inganno sono finiti parecchi clienti Vodafone, TIM e Iliad convinti di poter dare una svolta alle proprie bollette telefoniche con la promessa di maggiori servizi a prezzo modico. La parolina magica è sempre questa: diffidenza. Usa inoltre questo metodo per non essere più contattato.