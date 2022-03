Il volantino che Carrefour ha effettivamente attivato in questi giorni, nasconde al proprio interno offerte veramente assurde ed incredibili, tutte applicate su prodotti dall’elevato interesse commerciale, come smartphone o notebook di ultima generazione.

Per approfittare delle riduzioni, ricordatevi comunque che è strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita sul territorio nazionale, senza differenze particolari in termini di prezzi attivi o scorte effettivamente disponibili. Inoltre, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi e no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati in maniera più tempestiva delle versioni con operatore telefonico.

Carrefour: questi sconti sono molto interessanti

Spendere poco con Carrefour è assolutamente semplice, e sopratutto alla portata di ogni singolo utente sul territorio nazionale. I migliori smartphone in promozione sono interamente legati alla fascia bassissima della telefonia mobile, e vanno effettivamente a toccare solo ed esclusivamente lo Xiaomi Redmi 9AT. Il prodotto è attualmente in commercio a 119 euro, ed è da considerarsi una validissima alternativa per coloro che vogliono spendere poco o niente, ma godere ugualmente di discrete prestazioni.

Osservando ad esempio la scheda tecnica, notiamo la presenza di un buon display IPS LCD da 6,53 pollici, una batteria da 5000mAH in grado di garantire una autonomia superiore alla media, passando per 32GB di ROM e 3GB di RAM, oppure di un comparto fotografico rappresentato quasi unicamente dal sensore da 13 megapixel. Per conoscerlo da vicino, collegatevi subito qui.