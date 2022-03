I rincari per le bollette della luce e del gas sono un vero incubo per la maggior parte degli italiani in questo 2022. Anche a causa degli scenari geopolitici e del conflitto in scena in Ucraina, nel corso delle prossime settimane gli aumenti potrebbero portare ad ulteriori picchi sui costi energetici.

Bollette per luce e gas, alcuni consigli per il risparmio

Gli analisti, almeno sino a questo momento, hanno segnalato rispetto allo scorso anno un rincaro del 50% sui costi per l’energia elettrica. Allo stato attuale, i costi sono saliti del 45% per il gas, ma date le sanzioni applicate all’economia russa, questa percentuale potrebbe aumentare ulteriormente nel breve termine. Per gli italiani queste percentuali significano una spesa aggiuntiva annua che sfiora i 1000 euro.

Anche per garantire sostegno e liquidità a famiglie ed imprese, il Governo ha previsto nei mesi invernali un fondo da 5 miliardi di euro. Questo fondo sarà ulteriormente ampliato nel corso delle prossime settimane, con uno stanziamento ulteriore tra i 7 ed i 10 miliardi di euro.

Per avere risparmi mensili, ovviamente, gli italiani saranno anche chiamati ad una rimodulazione ottimizzata della spesa energetica. In tal senso, utilizzare macchine di nuova generazione, evitare sovraccarichi di elettricità ed utilizzare fonti di energia rinnovabile porterà ad una riduzione dei costi in bolletta.

Sempre per risparmiare qualche euro sulle bollette, gli italiani potranno anche eliminare le spese di gestione per l’invio delle fatture. In Italia tutte le compagnie energetiche prevedono l’invio telematico dei pagamenti. Selezionando quest’opzione sarà possibile eliminare ogni costo extra legato a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.