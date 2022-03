Apple, mani al collo della Russia: i prodotti della Mela non sono più in vendita

Sembra che l’appello richiesto dal Ministro dell’Ucraina nei confronti di Apple, sia stato accolto in maniera positiva dalla nota società di Cupertino.

Le vendite online dei prodotti del colosso, non andranno avanti in Russia. Secondo quanto riportato infatti da alcune fonti molto autorevoli come ad esempio MacRumors, la versione russa del sito web di Apple non permette più agli utenti che entrano di acquistare un iPad, un Mac o magari un iPhone. Anche gli altri prodotti quindi non sono disponibili alla spedizione, nonostante il sito risulti accessibile a tutti. Alcune esperienze parlano addirittura dell’impossibilità di raggiungere prodotti al carrello.

Apple abbandona la Russia: nessun prodotto è acquistabile dal sito ufficiale

La richiesta da parte del Primo Ministro dell’Ucraina Mykhailo Fedorov formulata tramite Twitter con un documento rivolto proprio a Tim Cook, CEO di Apple, era stata chiara: la casa produttrice era invitata a prendere una posizione.

La situazione preoccupava tanto già prima che la guerra scoppiasse, ma non solo gli addetti ai lavori. Anche lo stesso Tim Cook aveva espresso la sua preoccupazione tramite Twitter.al momento comunque non ci sono annunci ufficiali che vadano a testimoniare questa scelta da parte di Apple, ma secondo le prime testimonianze lo stop delle vendite in Russia non avrebbe altra tipologia di relazione. Potrebbero seguire nelle prossime ore altri colpi di scena da parte di altre aziende del mondo della tecnologia, proprio come richiesto dal primo Ministro.