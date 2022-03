Windows 11 è il nuovo sistema operativo di casa Microsoft che ha introdotto la Dark mode ed il nuovo pulsante Start. Ma sicuramente non possiamo limitarci a descrivere così l’OS che tutti aspettano e che molti hanno già installato.

Dopo l’approdo dell’ultimo aggiornamento di Febbraio la software house di Redmond anticipa l’avvenire di un ulteriore major update. Il pacchetto ha in serbo alcune novità molto interessanti. Sono tante e riassumibili in quanto segue nel post odierno.

Windows 11: ricco aggiornamento Microsoft pieno di novità

Come riportato dalla Fonte, nel prossimo maxi package di Win 11 troveremo non solo il Drag & Drop nella Taskbar ma anche tanto altro ancora. Si inizia parlanod della possibilità di creare cartelle in Start. Grazie a questa funzione potremo raggruppare le applicazioni proprio come già avviene per Android. Si potranno rinominare le cartelle e gestire in maniera organizzata le proprie directory spostando, eliminando ed aggiungendo software installati.

Le funzioni Non Disturbare e Focus consentono di ridurre al minimo le distrazioni. La prima consente di pianificare il silenziamento delle notifiche che saranno mostrate in seguito all’interno di una specifica area del Centro Notifiche. La seconda, invece, si integra nell’app orologio e consente di ottimizzare il lavoro.

Oltre questo si citano le seguenti funzioni in arrivo:

Touch Gesture

Swipe da in mezzo alla taskbar verso il centro per aprire Start (swipe verso il basso per chiuderlo)

Swipe laterale in Start per passare dalla pagina principale (con le app fissate e le suggerite) all’elenco completo di tutte le app.

Swipe dall’angolo destro della taskbar verso l’alto per aprire i Quick Settings (swipe verso il basso per chiuderli)

Swipe dal lato destro dello schermo per aprire il Centro Notifiche. Questa gesture c’era già, ma è stata aggiornata per essere più fluida e reattiva, e seguire meglio il dito dell’utente.

Nelle app touch full screen, uno swipe dal lato destro dello schermo fa comparire una “linguetta”, come misura preventiva per evitare di uscire dall’app per sbaglio. La linguetta permette di accedere al Centro Notifiche o altri contenuti esterni previsti in quella posizione.

Esplora File

È possibile fissare anche i file singoli, non solo le cartelle.

Chi accede con un account Microsoft o un account lavorativo/scolastico, anche i file fissati e i file recenti impostati su Office.com saranno mostrati nelle rispettive sezioni di Esplora File.

Integrazione con OneDrive: è possibile visualizzare lo stato di sincronizzazione e le quote.

Anteprime dei contenuti nelle icone delle cartelle.

Energia e risparmio energetico

I valori per lo standby e per lo spegnimento dello schermo sono stati modificati per ridurre il consumo di energia (e di conseguenza le emissioni di CO2)

Il Task Manager è stato aggiornato al nuovo design di Windows 11 e tra le altre cose supporta anche il tema scuro.

è stato aggiornato al nuovo design di Windows 11 e tra le altre cose supporta anche il tema scuro. “Eco Mode” è stato rinominato in “Efficiency Mode”.

Taskbar