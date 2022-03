WhatsApp: nei gruppi arrivano novità per le chiamate vocali

Come ormai tutti gli utenti sono abituati da tempo, WhatsApp si ritrova molto spesso al lavoro per i prossimi aggiornamenti da implementare. Le ultime indiscrezioni avrebbero fatto capire che la gestione delle chiamate vocali all’interno della piattaforma di messaggistica potrebbe ben presto cambiare.

Sono arrivata notizia attraverso la nuova versione beta 22.5.0.70 per il sistema operativo iOS. Ci sarebbero infatti tanti sviluppi rispetto alle ultime voci, con le novità che attualmente possono essere testate solo da un numero di tester limitato.

Come hanno riportato anche le principali testate oltre oceano che si occupano di WhatsApp, ci sarebbero delle rappresentazioni grafiche delle onde sonore, proprio come nei messaggi vocali.

WhatsApp: arriva la novità che riguarda le chat di gruppo e le chiamate vocali al loro interno

Secondo quanto rappresentato dall’immagine che trovate direttamente qui sotto, grazie ad un nuovo e piccolo elemento grafico sarà possibile durante le chiamate vocali stabilire chi sta parlando. Ci sarà infatti un movimento delle onde sonore all’interno della sezione dedicata ad un utente piuttosto che ad un altro.

Già diverso tempo fa si era parlato di questa novità, la quale in realtà proveniva da una versione beta di WhatsApp per Android. Non dovrebbero però essere solo queste le novità dal momento che voci insistenti parlano dell’arrivo della possibilità di poter andare a modificare gli sfondi delle chiamate vocali. Al momento però questa funzionalità non è ancora attiva, neanche per coloro che si occupano di testare le versioni beta di WhatsApp. Ci saranno quindi tante informazioni durante i prossimi giorni.