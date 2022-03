Vodafone rilancia la sua offerta nel campo della telefonia mobile anche nel mese di marzo. Il gestore inglese vuole garantire a tutti i suoi clienti un’alternativa valida alle promozioni low cost di Iliad. I clienti, in tale circostanza, avranno la possibilità di sottoscrivere una vantaggiosa promozione come la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

Il ticket della tariffa di Vodafone propone sempre un pacchetto con consumi senza limiti e con tangi Giga per internet. Nel dettaglio gli abbonati potranno effettuare chiamate e SMS infiniti con la possibilità di ricevere anche 70 Giga per connettersi in rete. La Special 70 Giga prevede un semplice costo di rinnovo mensile per a 7,99 euro. I clienti che sono interessati a questa tariffa dovranno aggiungere solo una quota di 10 euro per la ricezione della SIM.

La promozione Special 70 Giga prevede inoltre prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. In base alle nuove condizioni tariffarie previste dal gestore inglese, almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della nuova SIM, Vodafone si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione sui costi mensili né sulle soglie di consumo.

Sempre in linea alle precedenti tariffe, tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile di Vodafone dovranno recarsi presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia per l’attivazione. Confermando inoltre le condizioni della latte ricaricabili low cost, anche in questa circostanza gli utenti dovranno necessariamente effettuare la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre ed Iliad. Per quest’operazione saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.