Da Unieuro gli utenti possono scovare una campagna promozionale decisamente incredibile, arricchita con prezzi molto più bassi del normale, tutti pensati per avvicinare il più possibile i consumatori all’acquisto di prodotti dalla qualità elevata.

Il risparmio è di casa da Unieuro, è difatti possibile pensare di acquistare nuovi prodotti sia in negozio che online, godendo in egual misura degli sconti e dei prezzi estremamente bassi. Da notare, infatti, che coloro che ordineranno i prodotti direttamente online sul sito ufficiale, potranno ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo con un ordine superiore ai 49 euro).

Unieuro: le offerte con tutte le migliori proposte

Ultima occasione per approfittare di un’ottima campagna promozionale da Unieuro, gli utenti si ritrovano ad approfittare di prezzi decisamente più bassi del normale, in modo da essere sicuri di risparmiare, nel momento in cui si decidesse ad esempio di acquistare uno smartphone di ultima generazione. I top di gamma di casa Samsung sono tutti coinvolti nella campagna, e vanno a toccare infatti Galaxy S21, S21 FE o anche Galaxy S21+, i cui prezzi raggiungono al massimo 799 euro, partendo da un minimo di 549 euro.

Da non trascurare nemmeno l’occasione incredibile di ricevere buoni sconto del valore di 20 euro, ricevibili ogni 100 euro di spesa (sono anche cumulabili). Questi non potranno essere scontati nell’immediato, ma dovranno necessariamente essere utilizzati il mese successivo, ovvero a Marzo 2022. Per conoscere da vicino tutti i prezzi del volantino, collegatevi subito sul sito ufficiale.