Truffa del corriere: si spaccia per il figlio per derubare gli anziani (e non solo)

Quando sottolineiamo di non dovervi fidare di nessuno mentre siete al telefono, non lo diciamo per scherzo. Sulla rete si nascondono molti truffatori, pronti addirittura a spacciarsi per vostro figlio. La nuova frode, anche conosciuta come truffa del corriere, è davvero assurda.

Truffa del corriere: come si è svolta la truffa?

Tutto ha inizio, appunto, da una telefonata: una donna di 72 anni residente a Cosenza è stata dapprima riempita di chiamate sia sul cellulare che sulla rete fissa presente in casa, dopodiché i truffatori, spacciandosi per i propri figli, la hanno addirittura convinta ad uscire dall’abitazione per andare in banca e prelevare tutti i risparmi da consegnare poi al corriere delle Poste.

“Ciao mamma, ascoltami bene: ora viene il corriere delle Poste per prendere dei soldi. Mi servono 5800 euro dopo un’operazione finanziaria andata male”. Queste sono le parole pronunciate dai criminali durante la chiamata. Sebbene inizialmente la donna non riconoscesse la voce del finto figlio, quest’ultimo si è giustificato dichiarando di avere il raffreddore. Ma la vera assurdità arriva dopo, quando la donna, dopo aver creduto all’inganno, ha ricevuto la telefonata dal “direttore” delle Poste che annunciava l’arrivo del corriere. Quest’ultimo citofona e la figlia dell’anziana gli apre al citofono.

Una volta entrato ed irriconoscibile per via della mascherina chirurgica, la nonnina consegna il denaro contante in possesso (circa 100 euro) e i gioielli che custodiva in due diverse parti dell’abitazione. Ma ai truffatori non basta, e così chiedono alla signora ulteriore denaro (più precisamente 4.900 euro).

La 72enne infine riceve una chiamata dal figlio, stavolta quello vero. “Mamma tutto bene? Ti sto chiamando da diverso tempo, perché non rispondi?” chiede l’uomo. “Tu mi avevi detto di non rispondere”, ed è proprio qui che la donna realizza di esser stata vittima di una truffa da oltre 5mila euro.