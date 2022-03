I nuovi sconti del volantino Trony sono letteralmente da impazzire, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di approfittare di prezzi decisamente economici attivati sia sui top di gamma, che sulla maggior parte dei prodotti di fascia bassa.

Per avere la certezza di spendere il minimo indispensabile con Trony, dovete sapere che è strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non avendo difatti la possibilità di accedere agli sconti sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Indipendentemente da ciò, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, la quale riesce a coprire alla perfezione tutti i difetti di fabbrica, ma non gli eventuali danni accidentali.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito a questo indirizzo.

Trony: il volantino con le offerte più pazze del mese

Da Trony continua a tenere banco la promozione che prevede la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sull’acquisto di due modelli; la campagna è da ritenersi valida fino al 9 marzo 2022, come festeggiamento dei 25 anni di attività dell’azienda.

Il meccanismo non presenta limitazioni o vincoli particolari, dovete infatti sapere che si possono aggiungere al carrello praticamente quasi tutti i brand inclusi nel catalogo, con la limitazione che i due prodotti debbano avere almeno 5 euro di differenza nel prezzo di listino. Fatto questo, recandosi in cassa si avrà diritto a ricevere uno sconto del 50% sul meno caro della coppia; la riduzione sarà immediata, non si tratta di buoni o di rimborsi postumi all’acquisto, ma si godrà di uno sconto direttamente sullo scontrino. I dettagli sono disponibili sul sito.