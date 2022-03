Abbiamo visto in questi giorni il duro conflitto che sta coinvolgendo la Russia e l’Ucraina. Verso questo paese sono state avviate numerose iniziative di solidarietà anche da parti degli operatori telefonici. TIM, in particolare, ha da poco deciso di offrire minuti e giga illimitati verso l’Ucraina.

Anche l’operatore telefonico TIM propone minuti e giga senza limiti verso il popolo dell’Ucraina

Nel corso di questi ultimi giorni diversi operatori telefonici italiani hanno avviato alcune iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino, tra cui ad esempio Iliad e Fastweb. Come già accennato, però, anche TIM ha deciso di fare qualcosa. In particolare, a partire dal 28 febbraio 2022 l’operatore ha deciso di offrire ai clienti di nazionalità ucraina minuti e giga illimitati per una settimana, in modo da poter rimanere in contatto con i propri familiari:

“TIM per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina colpita dal conflitto in corso ha messo a disposizione dei clienti di nazionalità ucraina in Italia una serie di agevolazioni per comunicare con famiglie e amici. A partire da domani saranno disponibili Giga illimitati e minuti inclusi per una settimana. Per aderire all’iniziativa basterà rispondere all’SMS informativo dedicato, recarsi presso i negozi TIM, oppure chiamare il 119 o visitare l’area MyTIM.”

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico Fastweb ha invece deciso di azzerare i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina, mentre l’operatore francese Iliad ha deciso di effettuare una riduzione del 60% della tariffa voce verso fissi e mobili in Ucraina, da 0,57€/min a 0,21€/min.