TIM conferma il suo grande impegno nel campo della streaming tv. Anche in questo mese di marzo i clienti del gestore italiano avranno la possibilità di attivare un ticket per la visione dei contenuti di TIMvision. La piattaforma streaming assicura a tutti i suoi abbonati alcune tra le migliori produzioni italiane ed internazionali per film e serie tv, oltre ad una serie di contenuti aggiuntivi.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

I clienti che decidono di attivare un piano per TIMvision ad esempio potranno allo stesso tempo attivare la visione di DAZN. Grazie ad una partnership strategica, inaugurata proprio questa stagione, TIM garantisce a tutti gli abbonati la possibilità di non perdere nemmeno una partita di Serie A, proprio in virtù dell’accordo con la piattaforma streaming per calcio e sport.

Allo stesso tempo i clienti di TIM potranno anche accedere a tutte le partite della Champions League. Oltre alla già citata partnership di DAZN,TIM propone ai suoi utenti che scelgono TIMvision anche la visione dei contenuti di Mediaset e del suo servizio streaming Mediaset Infinity+ che include proprio tutti i match della massima competizione europea.

Il prezzo base per un pacchetto di TIMvision è di 29,99 euro ogni trenta giorni. I clienti inoltre potranno scegliere anche il decoder TIMvision Box completamente a costo zero.

Gli abbonati di TIM che decidono di sottoscrivere questa promozione, inoltre, per il mese di marzo avranno una sorpresa aggiuntiva: nell’offerta è incluso anche Netflix, tra film e serie tv, con accesso illimitato alla galleria streaming.