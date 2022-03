Squid Game è riuscito ad ottenere tre SAG Awards domenica sera, diventando cosi la serie TV più premiata dell’anno. Gli attori principali Lee Jung-jae e Jung Ho-yeon hanno vinto per le loro esibizioni individual.

L’evento annuale della Screen Actors Guild è nato per premiare e mettere in evidenza i migliori attori. I premi SAG sono votati da 2100 membri selezionati casualmente del sindacato SAG-AFTRA e le vittorie degli attori sono generalmente considerate un indicatore dei vincitori dell’Oscar, annunciato alla fine di marzo.

CODA ha vinto come sfavorito nella categoria film, entrando nella storia come il primo cast di sordi e disabili a essere nominato. L’attore Troy Kotsur ha vinto il primo premio come miglior attore non protagonista, il primo attore assegnato a una persona sorda, in assoluto, non solo in una singola categoria.

E poi c’è Squid Game che è riuscito a vincere tre volte. Il che è piuttosto notevole perché la composizione di SAG-AFTRA è principalmente americana, una serie TV completamente coreana potrebbe non aver colpito la maggior parte degli elettori.

In aggiunta, Squid Game è il primo programma televisivo coreano e la prima serie in lingua straniera a vincere i premi come attori ai SAG. Il fatto che Squid Game non solo abbia vinto, ma abbia anche vinto alla grande, segna l’ennesimo punto di svolta.

Ma solo perché Squid Game ha vinto, non significa che ci sarà una nuova ondata di voci di K-Drama negli spettacoli di premiazione con sede negli Stati Uniti. Netflix è stata in grado di inserire Squid Game nella premiazione del sindacato perché ha finanziato una parte significativa dello spettacolo e poi ha ceduto il controllo creativo al creatore Hwang Dong-hyuk, che ha realizzato un capolavoro profondamente coreano.

Tuttavia, è a causa del coinvolgimento di Netflix che Squid Game cade in un’area intermedia in cui è un film sia finanziato a livello nazionale che prodotto a livello internazionale, rendendolo idoneo per gli Emmy sia nazionali che internazionali. (Ma come riporta Variety, le regole del double dipping gli impediscono di entrare per vincere entrambi i premi.)

Squid Game ha dimostrato che c’è un desiderio di sensibilità internazionali e specificamente coreane in televisione. E considerando che sia Lee Jung-jae che Jung Ho-yeon si sono confrontati con gli attori di Succession, un potente contendente drammatico che ha mostrato i fallimenti del sogno americano attraverso il realismo crudo e la politica dietro le quinte, sembra che ci sia spazio su tutta la linea per storie più diverse e assurde nel panorama dei media americani.