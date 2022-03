Sky punta ad un grande slancio nel corso di questa primavera, anche grazie al ritorno della sua principale esclusiva: la Champions League ed in generale le coppe europee di calcio. Il percorso della tv satellitare nel corso di queste settimane è stato molto accidentato, anche in virtù dell’assenza per i diritti della Serie A.

Sky, le grandi offerte smart anche a Febbraio

La mancanza della Serie A, i cui diritti sono nelle mani di DAZN, ha portato ad una modifica della politica commerciale per la tv satellitare. Per la prima volta nella sua storia, infatti, Sky ha deciso di abbassare in maniera decisa i suoi prezzi.

L’esempio più chiaro di questa nuova politica commerciale è data dal ticket Calcio. Tutti i clienti che desiderano attivare questo pacchetto saranno ora chiamati a pagare 5 euro ogni trenta giorni. Possibile anche per i vecchi abbonati che hanno l’iscrizione alla piattaforma Extra ricevere questo ticket a costo zero per ben tre mesi.

Soluzione vantaggiosa per i clienti Sky anche per il pacchetto Sport. Il ticket che include proprio tutte le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA ha ora un costo di soli 16,90 euro ogni trenta giorni.

I clienti di Sky potranno beneficiare dei vantaggi per i listini smart anche con gli altri servizi. Il pacchetto Cinema, ad esempio, prevede ora un costo di 10,90 euro mentre per il ticket intrattenimento c’è un prezzo di 14,90 euro mensili. In tutte le combinazioni di pacchetti il decoder Sky Q sarà disponibile a costo zero.