Ci sono grandi novità legate alla Postepay. Tutti coloro che hanno a loro disposizione la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane avranno almeno per qualche altra settimana la possibilità di partecipare ad un vantaggioso programma cashback.

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

Nonostante la cancellazione del programma cashback promosso dallo Stato, i titolari di carta Postepay avranno ancora la possibilità di accumulare rimborsi con i loro acquisti. Nel dettaglio, i clienti di Poste Italiani riceveranno rimborso dal valore di 1 euro per ogni transazione uguale o superiore al valore di 10 euro. I titolari della carta potranno inoltre accumulare un bonus pari a 10 euro al giorno in sconti da cashback.

L’iniziativa di Postepay è legata alla disponibilità dell’apposita app ufficiale della carta, disponibile sia su Google Play Store di Android sia sull’App Store di casa Apple. Al tempo stesso, per ricevere lo sconto, gli utenti dovranno impegnarsi ad effettuare gli acquisti solo ed esclusivamente per mezzo del codice QR presente in app.

Ai fini del cashback di Postepay saranno ritenuti validi solo gli acquisti effettuati presso i negozi partner di Poste Italiane. I punti vendita che aderiscono all’iniziativa sono segnalati sullo stesso sito di Poste Italiane.

Anche a seguito della cancellazione del del programma di Stato, gli utenti potranno partecipare a questo programma speciale di Postepay sino al prossimo 31 Marzo. L’iniziativa si rivolge sia ai titolari di Postepay Evolution, la carta con codice IBAN sia ai titolari di carta standard senza la presenza di un codice IBAN.