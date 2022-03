Fino ad ora abbiamo visto arrivare sul mercato diversi smartphone a marchio Nokia. Tuttavia, ora l’azienda ha deciso di entrare anche nel settore informatico, presentando il primo laptop Nokia, cioè il nuovo Nokia PureBook Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Nokia PureBook Pro: arriva ufficialmente il primo pc portatile a marchio Nokia

Nokia PureBook Pro è il primo pc portatile di questo noto marchio ad arrivare ufficialmente sul mercato. Questo prodotto è stato realizzato da una start-up francese denominata OFF Global e sarà distribuito su 22 paesi.

Il nuovo laptop a marchio Nokia sembra ben costruito e con materiali di pregio come il metallo. Abbiamo poi un ampio trackpad e la tastiera retroilluminata. Il laptop viene distribuito in due versioni con display da 17.3 (con un peso di 2.5 kg) e 15.6 pollici (con un peso di 1.7 kg) di diagonale. Si tratta in entrambi i casi di un pannello con tecnologia IPS e con una risoluzione FullHD da 250 nits.

Il laptop dell’azienda viene proposto soltanto in una versione con processore Intel Core i3-1220P, il quale è supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno SSD. Troviamo poi una porta USB-C 3.2, una porta USB-A 3.2 e il jack audio da 3.5 mm. La batteria, invece, è da 63Wh nella versione con display da 17.3 pollici, mentre è da 57Wh nella versione con display da 15.6 pollici.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nokia PureBook Pro sarà distribuito anche in Italia a partire dalla seconda metà del 2022 nelle colorazioni Blue, Gray, Silver e Red rispettivamente a 699€ e 799€ nelle due versioni con display differenti