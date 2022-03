Il colosso Lenovo ha deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2022 come vetrina per il lancio di un nuovo tablet Android economico.

Stiamo parlando di un dispositivo su cui l’azienda continua a puntare: si tratta di Lenovo Tab M10 Plus. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Lenovo Tab M10 Plus: ecco il nuovo dispositivo del colosso

Si tratta di un modello con display da 10,6 pollici e che può contare su una dotazione tecnica che dovrebbe garantire un’esperienza piacevole per le normali attività quotidiane, inclusa una versione con supporto alla connettività LTE. Monta un display IPS LCD da 10,6 pollici con risoluzione 2K e luminosità fino a 400 nit, un processore MediaTek G80 / Qualcomm Snapdragon 680 (variante LTE, che sarà disponibile solo in mercati selezionati).

I tagli di memoria per la RAM sono da 3 o da 4 GB mentre la memoria interna è da 64 GB o d 128 GB con possibilità di espansione grazie ad un MicroSD. Sul lato connessione dispone di Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, USB Type-C, ingresso jack audio da 3.5 mm. La fotocamera frontale è da 8 megapixel, come la posteriore. Dispone anche di quattro altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos.

Infine, batteria da 7.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20 W anche se nella confezione di vendita è incluso un caricabatteria da 10 W. Lenovo Tab M10 Plus potrà contare su tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Lenovo Tab M10 Plus farà il suo esordio sul mercato a giugno 2022 in due colorazioni ad un prezzo di partenza di 190 dollari, circa 170 euro. Il pennino sarà disponibile in molti mercati come un accessorio da acquistare separatamente.