Intesa Sanpaolo e BPM nei guai con la truffa phishing: svuotati i conti

Le truffe che scelgono di utilizzare il nome degli istituti bancari più prestigiosi italiani sono quelle che purtroppo vanno spesso a segno. Le problematiche che vengono elencate all’interno dei testi, recapitati tramite SMS o e-mail, sono ovviamente fasulle. Non esistono blocchi del conto e non esistono interruzioni di alcuni servizi se non comunicati direttamente all’interno delle applicazioni ufficiali.

Intesa Sanpaolo purtroppo vedi ancora una volta il suo buon nome sfruttato per truffare i clienti, senza però avere alcun tipo di colpa in merito. In basso trovate quindi il messaggio phishing in questione, il quale dunque sta girando da diversi giorni.

Intesa Sanpaolo: la nuova truffa porta via i risparmi agli utenti con la tecnica che trovate in basso

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :