Iliad propone sempre le migliori soluzioni per tutti i clienti ed una novità è quella giunta proprio nelle ultime settimane con il lancio delle prime tariffe legate alla Fibra ottica. I clienti che decidono di attivare una promozione per il gestore francese, potranno ora ricevere anche un trattamento riservato nel campo della telefonia fissa.

La migliore iniziativa per la Fibra ottica in questo momento è la Iliad Box. Gli abbonati che optano per questa promozione riceveranno chiamate illimitate e senza scatto alla risposta più internet senza limiti sino a 4 Gbps al solo costo di 23,99 euro al mese.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Se sul fronte della telefonia fissa spopola questa promozione, nel campo della telefonia mobile Iliad si affida al grande classico della Giga 120. La tariffa più vantaggiosa è stata infatti confermata a listino.

Gli abbonati che optano per la Giga 120 potranno attivare un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. Tutto ciò ad un semplice prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni, con la necessità di aggiungere 10 euro una tantum per l’attivazione della rete.

I clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione devono altresì effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Tutti coloro che optano per Giga 120 inoltre potranno anche ricevere uno sconto per la tariffa legata alla Fibra ottica, con un prezzo di 15,99 euro per i servizi di telefonia fissa.