Il volantino Euronics attivato in questi giorni, rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti.

La campagna risulta essere disponibile nei vari negozi fisici, con piccole differenze di socio in socio; il consiglio, quindi, è di avvicinarsi al punto vendita più vicino alla propria residenza, in modo da conoscere quali sono gli sconti che l’azienda ha deciso di attivare in loco, prima di pensare di completare l’acquisto.

Euronics: ecco quali sono i migliori prodotti in offerta

Il meccanismo Più spendi meno spendi di Euronics continua a far sognare gli utenti, infatti fino al 2 marzo sarà possibile godere di uno sconto immediato su ogni singolo acquisto, al netto dei prodotti Apple, iRobot e Dyson.

L’idea dell’azienda non si discosta troppo da quanto abbiamo già visto da Trony, ad esempio, infatti basterà aggiungere al proprio carrello tutti i modelli che più si desiderano, ed in cambio ricevere una riduzione prestabilita sullo stesso scontrino. Prestate attenzione, non parliamo di rimborsi postumi o buoni sconto, ma di un calo effettivo immediato.

I tagli da superare sono di 450, 650, 1050 e 2300 euro, per ricevere 50, 100, 200 e 500 euro di sconto. Il volantino, che ricordiamo essere attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita, lo potete sfogliare in esclusiva nelle pagine che trovate inserite a questo link, in modo da essere sicuramente aggiornati in merito a tutti gli sconti.