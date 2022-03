CoopVoce ancora all'assalto di TIM e Vodafone con le EVO da 100 GB

Tra tantissimi gestori presenti sul panorama italiano della telefonia mobile ormai da diversi anni, ci sono in pianta stabile soprattutto quelli virtuali. Questi sanno di poter includere all’interno delle loro offerte mobili tutti i contenuti utili per convincere le persone a sottoscrivere una delle tante soluzioni presenti. Uno dei provider più attivi secondo anche la grande opinione del pubblico e negli ultimi anni soprattutto CoopVoce.

Le sue offerte sono ancora disponibili con i soliti prezzi, soprattutto per quanto riguarda la linea Evolution. In basso potete trovare informazioni riguardo a tutti i migliori contenuti in questione, i quali partono da un prezzo base di 4,50 € al mese per sempre. A testimoniarlo è l’elenco qui in basso, il quale racchiude le offerte con i rispettivi contenuti e con i rispettivi prezzi.

CoopVoce: arrivano le migliori promozioni telefoniche della linea EVO

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS