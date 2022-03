Una campagna promozionale di altissimo livello attende gli utenti di Coop e Ipercoop che vogliono effettivamente avvicinarsi al mondo della tecnologia, e non solo. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati recandosi personalmente in un negozio, ma non tramite l’e-commerce aziendale.

Le scorte non dovrebbero essere un problema, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza della campagna, sebbene il consiglio sia sempre quello di velocizzare il più possibile la scelta, onde evitare brutte sorprese. I prodotti sono no brand, e prevedono anche la garanzia della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: sconti pazzeschi per tutti

Da Coop e Ipercoop fino al termine della prima decade di Marzo, gli utenti hanno la possibilità di trovare alcuni sconti interessanti, applicati su smartphone economici, ovvero in vendita ad un prezzo finale che non supera i 300 euro.

I modelli disponibili spaziano dal samsung Galaxy A12, disponibile a 139 euro, salendo poi verso Galaxy A52 a 259 euro, oppure Realme C11 2021 a 89 euro e Realme 8i a soli 179 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi attende da Coop e Ipercoop, poiché comunque sono in vendita anche televisori ed elettrodomestici, a prezzi generalmente molto accessibili per la maggior parte di noi. Tutti gli sconti che troverete elencati in questo volantino, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi fino al 9 marzo 2022 in ogni singolo negozio fisico, non sul sito ufficiale.