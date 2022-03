La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina su tre fronti all’inizio di giovedì 24 febbraio, “bombardando città, paesi e villaggi” mentre le forze avanzavano verso Kiev, la capitale del paese dell’Europa orientale.

Ora, Anonymous, un rinomato gruppo internazionale di hacker, ha dichiarato una guerra informatica contro la Russia.

Patrick Juola, coordinatore degli studi sulla sicurezza informatica presso la Duquesne University, ha dichiarato a McClatchy News che “non succederà nulla di strano”.

“Non conosco nessuno con la capacità di prendere in possesso un auto a guida autonoma e farle schiantare negli edifici”, ha detto Juola. “Anche i droni militari sono su reti sicure speciali per tenerli al sicuro”.

Oltre alla sua invasione militare, la Russia è stata accusata di aver minato la sicurezza informatica dell’Ucraina, ha riferito la CNBC. Gli attacchi informatici segnalati, rivolti sia al sistema bancario che al governo in Ucraina, includevano un malware in grado di cancellare i dati da qualsiasi organizzazione presa di mira e un attacco DDoS mercoledì 23 febbraio, che ha paralizzato i siti web di agenzie governative e istituzioni finanziarie ucraine.

L’ambasciata russa negli Stati Uniti ha respinto queste “dichiarazioni infondate dell’amministrazione” e ha affermato che “la Russia non ha nulla a che fare con gli eventi citati” e “non ha mai condotto e non conduce operazioni” dannose “nel cyberspazio“.

Tuttavia, Victor Zhora, vicepresidente del Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni, ha detto a Politico che il governo ucraino si sta “preparando a cancellare i server dei suoi computer e trasferire i suoi dati sensibili fuori da Kiev se le truppe russe si spostano per impadronirsi della capitale“.

Una guerra per tenere online l’Ucraina

Anonymous si è unito al conflitto informatico a sostegno dell’Ucraina, annunciando il 24 febbraio che era “ufficialmente in guerra informatica contro il governo russo”.

Il giorno successivo, il gruppo ha annunciato che il sito web del Ministero della Difesa russo era inattivo.

Il gruppo si è preso il merito su Twitter dopo aver preso di mira i siti web russi. In un video indirizzato al presidente russo Vladimir Putin il 26 febbraio, inoltre, il gruppo ha chiesto a Putin di “ripristinare i diritti del popolo ucraino e di dimettersi dal titolo di alto funzionario“.

“Anonymous ha in corso operazioni per mantenere offline i siti web del governo .ru e per inviare informazioni al popolo russo in modo che possa essere libero dalla macchina della censura di Putin“, ha pubblicato il gruppo. “Abbiamo anche operazioni in corso per mantenere il popolo ucraino online nel miglior modo possibile“.