Non tutti sanno che Android Auto nasconde alcune features per gli sviluppatori sbloccabili tramite una procedura segreta.

Avere un’auto compatibile con il telefono rende i viaggi molto più divertenti e anche più sicuri: piattaforme come Android Auto sono progettate per interagire con il cellulare senza doverlo tenere in mano.

Google non offre chissà che personalizzazione, per questo utilizzare questo piccolo trucco potrebbe essere interessante. Ovviamente Google non consente queste modifiche, puoi quindi accedere solo se sei un amministratore del telefono.

Attenzione alle conseguenze

La modifica di qualsiasi aspetto del codice interno di Android Auto può impedire al sistema di comportarsi come dovrebbe, dovresti tenerne conto. Questo è tanto più difficile in un ambiente in cui l’auto si aggiunge all’equazione: qualsiasi guasto potrebbe portare a distrazioni fatali, quindi bisogna agire con la massima cautela.

Per modificare Android Auto è necessario accedere ai database del sistema per modificare le “flags”, funzioni sperimentali attualmente in fase di test. L’applicazione AA AIO TWEAKER lo rende facile poiché esegue queste modifiche senza dover combattere con i database: la sua interfaccia grafica permette di attivare e disattivare ciò che si vuole semplicemente cliccando sui pulsanti.

AA AIO TWEAKER è un progetto open source disponibile su GitHub di Gabriele Rizzo, il suo sviluppatore. Per usarlo sul tuo telefonino, devi fare quanto segue: Vai alla pagina AA AIO TWEAKER e scarica l’ultimo APK sul cellulare Android che intendi utilizzare con la tua auto. Installa e apri AA AIO TWEAKER.

Dovrai consentire l’accesso alla radice del sistema dall’applicazione con cui gestisci questa autorizzazione.

L’elenco delle modifiche offerte da AA AIO TWEAKER è molto ampio ed è costantemente aggiornato. Puoi provare quelli che ti servono attivando gli appositi pulsanti, successivamente invece per eseguire la modifica in Android Auto è necessario riavviare il telefono. Una volta connesso all’auto, le modifiche appariranno sullo schermo del veicolo.

Ricorda: è essenziale che il tuo telefono sia rootato.