Il primo dei tre prototipi mostrati da Airbus non sarà del tutto green, inizialmente verranno infatti aggiunti i due nuovi propulsori tra le porte posteriori e il secondo piano, saranno quindi degli ausiliari da attivare per le prove in volo. Non dovremo attendere poi così tanto, il costruttore parla del 2026 per i primi test e l’obiettivo finale di portare i velivoli commerciali a idrogeno sul mercato entro il 2035. Potrebbero sembrare dei tempi lunghi ma per il settore non lo sono affatto, bisogna considerare infatti tutte le incognite in gioco per un simile mezzo e per la transizione più importante che l’aeronautica abbia mai affrontato.

Probabile che i primi velivoli a idrogeno non avranno le sembianze dell’A380, ormai “datato”, in ogni caso l’impegno del mondo dell’aviazione è di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2050, il che significherebbe ridurre significativamente quel 2,8% sul totale delle emissioni globali che pesa sulla loro testa. Non basteranno gli sforzi sull’idrogeno, Airbus e tanti altri si stanno impegnando nel trovare soluzioni più sostenibili come l’elettrico puro e il combustibile SAF (sustainable aviation fuel), ovvero realizzato con oli esausti, materiali biologici e residui organici.