WindTre non molla la presa e continua a sfidare il suo principale rivale con una nuova offerta low cost. La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è infatti disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese e l’attivazione è rivolta principalmente ai clienti provenienti da Iliad. È possibile ottenerla anche effettuando il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori virtuali:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre contro Iliad: ecco l’offerta da non perdere!

Al costo di soli 8,99 euro al mese, la WindTre GO 150 Flash + Digital permette di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS da inviare a tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

I nuovi clienti possono attivare l’offerta procedendo con l’acquisto della SIM online e richiedendo il trasferimento del numero dal loro attuale operatore. La scheda sarà spedita dal gestore tramite corriere e non saranno previsti costi di spedizione né spese di attivazione. All’acquisto sarà però necessario indicare la modalità attraverso la quale si desidera affrontare i costi di rinnovo scegliendo tra carta di credito, conto corrente o carta conto.

La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay non è l’unica tariffa attualmente disponibile per i clienti Iliad e MVNO. Il pacchetto di offerte operator attack propone una vasta scelta ed è sufficiente accedere al sito ufficiale per conoscere tutte le opzioni del momento.