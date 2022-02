Unieuro ha recentemente raccolto le migliori offerte del periodo, in una campagna promozionale il cui obiettivo è ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei milioni di consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino che potete infatti trovare descritto nel nostro articolo, non risulta presentare limitazioni importanti, in altre parole può essere tranquillamente sfruttato sia in negozio che tramite l’e-commerce ufficiale dell’azienda. Anzi, quest’ultimo prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Se volete i codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro shock: tantissimi sconti per tutti i gusti

Occasioni assurde per risparmiare vi attendono in questi giorni da Unieuro, la nuova campagna promozionale parte con il proporre all’utente una soluzione più unica che rara, consistente nella possibilità di ricevere buoni sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa effettivi. Il meccanismo è assolutamente cumulabile, ciò sta a significare che sarà possibile spendere ad esempio 500 euro, per ricevere 5 buoni.

Tale idea non limita però gli sconti effettivi applicati, quali sono ad esempio disponibili su alcuni top di gamma della serie Galaxy. Nello specifico sarà possibile acquistare Galaxy S21, Galaxy S21+ o anche Galaxy S21 FE, tutti con prezzi che partono da un minimo di 549 euro, per finire ad un massimo di 799 euro.

Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Unieuro, è per comodità rimandata direttamente al sito ufficiale, in modo da poter conoscere anche da vicino quali sono i prezzi più bassi attivati dall’azienda.