Whatsapp è il servizio di messaggistica che utilizziamo di più ogni giorno per chattare con i nostri amici e familiari. Tuttavia, è abbastanza comune avere a che fare con dei contatti fastidiosi che di solito ci inviano spam, catene o contenuti che non ci interessano.

Pertanto, dovresti sapere che esiste un trucco segreto sia in Android che in iOS, che ci consente di bloccare una persona a loro insaputa.

Come è noto, quando blocchi una persona su WhatsApp, questa può scoprirlo, dal momento che la tua immagine del profilo smette di apparire, non saprà mai se sei online o, se invia messaggi, non apparirà mai come letto.

Pertanto, esiste un trucco WhatsApp per bloccare le persone senza accorgersene. Questo è consigliato a quegli utenti che non vogliono leggere mai più qualcuno, ma preferiscono che la persona non lo sappia.

Come “bloccare” un contatto WhatsApp a loro insaputa?

Per applicare questo trucco WhatsApp, non è necessario installare alcuna applicazione di terze parti sul telefono, poiché dobbiamo solo attivare le funzionalità dell’app.

Di seguito verrà riportata la procedura da seguire, che si divide in due fasi, ma niente di complicato, potrebbe riuscirci chiunque.

Fase 1: silenzia il contatto che vuoi bloccare

Accedi a WhatsApp dal tuo telefono

Nella sezione Chat, seleziona il contatto che desideri disattivare

Scegli l’opzione “Disattiva per sempre”.

Fase 2: archivia la chat del contatto che vuoi bloccare

Accedi a WhatsApp dal tuo telefono

Nella sezione Chat, fai clic sulla conversazione che desideri archiviare, quindi scegli l’opzione Archivia.

Dopo aver completato la procedura, non riceverai notifiche di messaggi o avvisi dal contatto in questione.