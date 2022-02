TIM prevede alcune novità sotto il punto di vista commerciale per tutti i suoi clienti in questa prima parte del 2022. A tal proposito, anche il provider ha applicato una serie di rimodulazioni sui costi per i suoi abbonati. Le novità per i clienti di TIM però non riguardano soltanto l’aumento dei prezzi, dato che in alcuni casi sono previste anche delle riduzioni sui costi.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

E’ questo il caso del servizio Sempre Connesso. Modificando le sue precedenti condizioni, TIM ha previsto la non obbligatorietà di questo servizio da qualche mese a questa parte. Ciò significa che gli utenti, da subito, rinunciando a questo servizio potranno risparmiare una cifra, arrotondata per eccesso, pari a 2 euro ogni trenta giorni.

La funzione Sempre Connesso, a meno di sua disattivazione, entra in azione sempre in caso di mancato credito residuo durante le fasi di rinnovo della ricaricabile. I clienti avranno un ticket che prevede soglie di consumo illimitate per effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare con Giga internet illimitati. Il prezzo di questo pacchetto è di 0,90 euro.

Gli utenti potranno altresì rinnovare il servizio per un secondo giorno sempre al costo di 0,90, per un totale pari a 1,80 euro. Dal terzo giorno di mancata ricarica sarà in atto il blocco dei consumi in uscita mentre il credito sarà recuperato da TIM alla prima ricarica utile.

I clienti di TIM che vogliono procedere con disattivazione della funzione di Sempre Connesso possono rivolgersi direttamente ai canali assistenza del gestore italiano.