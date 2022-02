Con l’inizio del nuovo anno i colpi di scena in questi mesi non sono certamente mancati, in primis abbiamo ovviamente la pandemia che sembra finalmente avviarsi sul viale del tramonto, novità importante seguito e forse surclassata da quanto si sta verificando in Ucraina, con la guerra tornata in Europa dopo decenni di pace assoluta.

Ebbene tutto ciò ha portato anche la paura di forti rincari verso il gas e i carburanti, i quali a quanto pare verranno seguiti a ruota dalla telefonia, nel dettaglio da TIM, la quale ha annunciato che il 28 Febbraio arriverà la prima rimodulazione dell’anno, la quale stando a quanto dichiarato riguarderà delle offerte non più in commercio e sarà di 2 euro, la misura è ritenuta necessaria per soddisfare esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete.

Dal comunicato emerge che per mitigare l’aumento di prezzo di alcune offerte, la lista precisa non è stata rilasciata, verranno offerti 20Gb di traffico dati in più a coloro che saranno interessati, i quali sono stati avvisati tramite SMS, dunque è meglio andare a rileggere le comunicazioni di TIM via SMS arrivate a Gennaio.

Dunque se aveste dei dubbi vi basterà chiamare il numero gratuito 409164 e il servizio clienti 119, o accedere alla sezione MyTim da app o web, se non volete accettare la modifica unilaterale del contratto potrete esercitare diritto di recesso o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione, dovrete però farlo entro il 31 marzo 2022, le modalità sono le seguenti: