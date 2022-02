Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione e senza ombra di dubbio quello dei malware, i piccoli software dannosi infatti pullulano nel web con lo scopo di infettare il maggior numero di device possibile, ovviamente nel tentativo di sottrarre loro informazioni confidenziali utili agli hackers che li hanno creati.

Generalmente questi software dannosi per loro diffusione sfruttano delle applicazioni in banalissime come vettore, le quali una volta installate assumo del controllo del dispositivo iniziando a recare danni su danni, in primis una violazione della privacy profonda e costante.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di software il consiglio migliore è quello di scaricare eseguibili solo ed unicamente dagli store ufficiali, all’interno di quest’ultimi infatti vengono condotti i controlli periodici che certamente abbattono il rischio e di conseguenza il pericolo.

App da rimuovere immediatamente