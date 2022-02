Rakuten TV è il servizio di streaming video on demand che porta Film e Serie TV in abbonamento, noleggio ed acquisto anche in Italia. La nota società con sede a Barcellona opera anchein Italia dove si rendono disponibili anche i canali BBC con tutti gli annessi contenuti esclusivi previsti.

Dopo il lancio avvenuto in Spagna nel 2010 il fornitore di servizi si è impegnato per rivaleggiare con colossi internazionali del calibro di Amazon e Netflix. Il catalogo che include le produzioni del mondo Walt Disney, Sony Pictures e Warner Bros si arricchisce ora di nuove possibilità anche per noi. Ecco le novità in arrivo.

BBC anche in Italia grazie a Rakuten TV

I canali temativi della BBC giungono in Italia attraverso l’intervento della piattaforma Rakuten TV. Nello specifico si citano BBC DRAMA, DOCTOR WHO, BBC TRAVEL, BBC HISTORY e BBC FOOD. Gli utenti potranno contare ora su un più ampio palinsesto che abbraccia diversi generi come drama, lifestyle, documentari e narrazioni basate su storie vere.

Apprezzabile è sicuramente BBC Drama con titoli altisonanti come The Midwife e Waking the Dead. Degno di nota anche DOCTOR WHO, dedicato interamente agli episodi della famosa serie televisiva fantascientifica.

In altre nazioni come Germania, Svizzera e Austria, i canali disponibili sono BBC TRAVEL, BBC HISTORY e BBC FOOD.

Con tale nuova opzione Rakuten TV Italia punta a rafforzare la propria posizione contro colossi dello streaming come Netflix offrendo contenuti gratuiti supportati dalla pubblicità in collaborazione con i maggiori creators europei.

I canali sono gratuiti sulle app selezionate per dispositivi Smart come Samsung TV, LG TV e Vestel.