Postepay: arriva la nuova truffa, ecco come rubano soldi dai conti

Succede ormai veramente spesso che si finisca a parlare di problematiche legate ai conti bancari. Ovviamente non stiamo parlando di interruzione del servizio da parte della filiale o di difficoltà nel capire come funzioni un aspetto piuttosto che un altro. Si tratta delle truffe, le quali hanno capito su quali istituti fare leva vista anche la loro grande popolarità sul territorio italiano.

Un chiaro esempio potrebbe essere il buon nome di Postepay, la carta in dotazione a tantissime persone in Italia che purtroppo attira le truffe. Ciò significa che il colosso alla base non ha alcuna colpa, ma sono i truffatori ad utilizzarne il nome per poter poi portare le persone a dare il via libera ai loro dati di accesso personali.

Postepay: questo messaggio potrebbe convincervi, si tratta di una truffa molto pericolosa

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!