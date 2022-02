OPPO presenta 5G CPE T2 al mobile world congress 2022, il nuovo hub 5G progettato per un’esperienza Internet di alto livello.

OPPO ha presentato 5G CPE T2, il suo ultimo modello di router mobile 5G CPE. Insieme alla serie 5G CPE T1 e all’Omni, il nuovo arrivato andrà ad arricchire l’offerta router 5g, grazie a un design completamente rivisitato, realizzato con materiali riciclati, all’antenna intelligente di ultima generazione O-Reserve 2.0 e alle ottimizzazioni che sono state effettuate su misura grazie alla collaborazione con Qualcomm.

5G CPE T2 offre quindi una connettività più veloce e stabile, rendendolo l’hub ideale per case e uffici in cui si desidera godere della velocità e della convenienza della rete 5G.

I dispositivi OPPO permettono di convertire le reti di quinta generazione in connessioni Wi-Fi o LAN, permettendo a più dispositivi di connettersi contemporaneamente al 5G in ambienti come la casa, l’ufficio o gli spazi pubblici.

Nelle aree senza infrastrutture a banda larga, i dispositivi possono connettersi a una rete 5G veloce semplicemente collegandosi a un dispositivo 5G CPE che supporti l’inserimento di una scheda SIM 5G.

Il massimo della connettività grazie a ricerca e collaborazione

OPPO 5G CPE T2 è dotato di un sistema Qualcomm® SnapdragonTM X62 5G Modem-RF, sviluppato grazie alla collaborazione tra OPPO e Qualcomm, al fine di ottimizzare ulteriormente la connessione, ottenendo oltre il 20% in più di velocità di trasferimento dei dati rispetto alla piattaforma di base.

In termini di compatibilità, l’architettura hardware del T2 è progettata per far sì che il modem Snapdragon X62 5G possa essere scambiato con il modem Snapdragon X65, consentendo a OPPO di aggiornare il T2 in base ai requisiti degli operatori presenti nei diversi mercati.

Per l’antenna del T2, OPPO ha introdotto O-Reserve 2.0, che controlla i segnali ricevuti da 8 antenne in tempo reale, selezionandone automaticamente quattro in base alla potenza e alla qualità del segnale, per aumentare la velocità di down link.

Questo permette di mantenere un’elevata potenza di segnale in tutte le direzioni. Quando si confronta la velocità di downlink con O-reserve 2.0 (acceso e spento), c’è un miglioramento di almeno il 10% in termini di velocità di download sul T2 (basato su dati di laboratorio).

La tecnologia Wi-Fi Channel Selection di OPPO migliora ulteriormente la connettività attraverso il monitoraggio in tempo reale dei canali di rete. Testando e analizzando i diversi canali in tempo reale, la tecnologia assicura infatti che gli utenti siano sempre connessi ai canali ottimali e possano godere della connessione più veloce possibile.

Il design innovativo e sostenibile rende il T2 affidabile, facile da usare e un accessorio per qualsiasi ambiente

Il T2 incarna la filosofia di design minimalista e artistico di OPPO. Il suo corpo cilindrico di colore bianco è coronato da una striscia che richiama il nastro di Möbius, a rappresentare le possibilità illimitate e la connettività portate dalla tecnologia CPE.

La sua superficie ruvida non solo aggiunge consistenza ed eleganza al dispositivo, ma lo rende anche più resistente alla polvere e alle macchie.

Con il suo design minimale, il T2 si inserisce senza sforzo in qualsiasi ambiente domestico, permettendo agli utenti di godere al contempo di una connettività 5G veloce e del design eccezionale di OPPO.

All’interno del dispositivo, l’architettura unica del T2 e il layout dei suoi componenti offrono prestazioni di dissipazione del calore che superano di gran lunga gli standard di settore. Oltre a utilizzare componenti fondamentali per la dissipazione del calore, il T2 sfrutta le leggi naturali della convezione attraverso un ventilatore ad anello centrale. Inoltre, il design integrato del dissipatore di calore e della scheda di riflessione dell’antenna del T2, migliora sia le prestazioni dell’antenna stessa che la dissipazione del calore e contribuisce a ridurre le dimensioni e il peso del dispositivo minimizzando lo spazio interno richiesto.

Il T2 è realizzato in parte con PCR (plastiche riciclate post-consumo) derivate da prodotti di consumo, il cui utilizzo aiuta a ridurre le emissioni di carbonio e a sostenere iniziative di sostenibilità.

Collaborare con gli operatori di tutto il mondo per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori per i servizi 5G

Attraverso i suoi precedenti prodotti 5G CPE, OPPO ha già avviato collaborazioni con molti dei principali operatori di telefonia globali, grazie ad accordi siglati in Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico ed Europa, contribuendo a espandere l’adozione del 5G in tutto il mondo e consentendo a una più ampia base di utenti di beneficiare dei migliori servizi della rete. OPPO 5G CPE T2 sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2022.