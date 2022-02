Netflix anche nei prossimi mesi metterà a disposizione di tutti i suoi clienti alcuni tra i titoli più attesi nel campo dell’intrattenimento televisivo. Tra film e serie tv in produzione originale, spiccano senza ombra di dubbio titoli come The Crown, Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

La ricca prduzone della piattaforma streaming purtroppo ha un costo per i clienti. Anche nel corso di questi mesi, infatti, la strategia commerciale di Netflix è cambiata ed ha aperto le porte per un aumento sui prezzi.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

Le rimodulazioni dei prezzi prevista dalla piattaforma streaming è già in atto. Netflix nelle ultime settimane ha infatti modificato due dei tre attuali piani di visione.

Il primo cambio sui prezzi riguarda il pacchetto Premium. Questo ticket ha ora un costo pari a 18,99 euro rispetto al precedente prezzo di 6,99 euro. I clienti che scelgono questo piano di visione avranno servizi confermati in tecnologia di visione con il 4K UHD e con la possibilità di condividere la visione sino a quattro schermi in contemporanea.

Le modifiche ai prezzi di Netflix riguardano anche il pacchetto Standard. In questo casi gli utenti si troveranno a pagare un costo mensile pari a 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Anche in questa circostanza i servizi sono confermati rispetto al passato con la tecnologia del Full HD e con la condivisione degli schermi su due dispositivi.

Gli aumenti sul prezzo lanciati nelle ultime settimane da Netflix riguardano in via indistinta sia i vecchi che i nuovi abbonati.