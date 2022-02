Durante la guerra con l’Ucraina, la società madre di Facebook, Meta, ha affermato che non consentirà ai media statali russi di pubblicare pubblicità o monetizzare su nessuna delle sue piattaforme. Un’altra importante azienda tecnologica, Facebook, ha annunciato sanzioni contro la Federazione Russa.

Secondo Nathaniel Gleicher, capo della politica di sicurezza di Facebook, i media statali russi non possono pubblicare pubblicità o monetizzare sulla piattaforma dell’azienda in nessuna parte del mondo.

Meta cerca di combattere la disinformazione

“Ora abbiamo reso illegale per i media statali russi pubblicare pubblicità o monetizzare sulla nostra piattaforma in qualsiasi parte del mondo”. Stiamo anche continuando a classificare altri media statali russi. Queste modifiche sono già iniziate e continueranno per tutto il fine settimana. Stiamo tenendo d’occhio la situazione in Ucraina e continueremo a condividere gli sforzi che stiamo facendo per proteggere gli utenti sulla nostra piattaforma”.

Dall’inizio della guerra, Facebook ha annunciato ulteriori sforzi per combattere la disinformazione e classificare correttamente ciò che le persone pubblicano durante il combattimento. Secondo Nathaniel, Facebook ha costruito un Centro per le operazioni speciali per rispondere allo “scontro militare in corso in Ucraina” con professionisti, compresi i madrelingua, al fine di “monitorare da vicino la situazione e agire il più rapidamente possibile”.

Facebook consente inoltre agli utenti nella zona di conflitto di bloccare i propri profili per fornire un ulteriore livello di privacy e sicurezza. Inoltre, Gleicher afferma che gli stessi strumenti che erano disponibili durante il precedente conflitto in Afghanistan lo scorso anno sono ora a disposizione degli ucraini.

Apple Pay ha smesso di funzionare in Russia ieri, poiché il governo degli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno imposto sanzioni economiche al Paese, inclusa una restrizione sui trasferimenti esteri alle istituzioni russe. Di conseguenza, i portafogli digitali sono stati banditi in tutto il paese.