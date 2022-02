A quanto pare gli hacker e i truffatori non vanno mai in vacanza, ne durante le pandemia e neppure durante la guerra, proprio quella guerra che Putin e la Russia hanno scatenato e che noi tutti ci auguriamo finisca presto per non ripresentarsi mai più.

Nel caso della truffa però restiamo all’interno dei confini della nostra nazione, nel dettaglio l’INPS, il famoso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha recentemente allertato tutti gli utenti, dunque noi italiani, in merito alla circolazione di una mail spacciata indebitamente per una comunicazione dell’INPS che in realtà però porta con se un malware a dir poco letale, vediamo i dettagli.

La mail fasulla e letale

Stando a quanto emerge dalla mail in circolazione, questa ultima avviserebbe il lettore di una richiesta andata male a causa dell’assenza della documentazione richiesta, invitando sempre il suddetto a prendere visione di tutta la documentazione legata alla propria pratica scaricandola come allegato dalla mail medesima, solo che il file presente nel formato .zip contiene al suo interno un documento che non appena eseguito installa il malware che, come payload, finisce con l’essere integrato nel PC, diventando non removibile e non rintracciabile.

Stando alle analisi questo software dannoso punta ai file essenziali presenti nel PC, da ciò che è salvato in memoria fino a quello che viene digitato sulla tastiera, in tal modo ovviamente non appena vengono esposte info come codici di sicurezza e password i criminali possono impossessarsene.

Il consiglio nel caso doveste incappare in tale mail è molto semplice, cestinatela.