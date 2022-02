Iliad ha lanciato una serie di interessanti novità nel corso delle ultime settimane. Il lancio della tecnologia per la Fibra ottica rappresenta per gli abbonati la notizia più importante sotto questo punto di vista. Da non sottovalutare, inoltre, anche il rilancio della tariffa Giga 120 nel campo della telefonia mobile.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Tutti coloro che decidono di attivare questa ricaricabile, in aggiunta al ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 120 Giga, sempre nel costo di 9,99 euro avranno anche il servizio 5G incluso.

Proprio il 5G rappresenta una grande possibile svolta di Iliad nel corso del 2022. Il provider francese, infatti, ha deciso di puntare con decisione sullo sviluppo delle reti internet di nuova generazione in quest’anno, con l’estensione delle reti in una serie di ulteriori città rispetto a quelle già coperte.

Lo sviluppo del 5G porterà ad una serie di ulteriori conseguenze. A breve, infatti, Iliad farà partire il processo di dismissione legato alle linee 3G. Anche in questa circostanza, la linea seguita da Iliad dovrebbe essere speculare rispetto a quella prevista da TIM e Vodafone, operatori che hanno già lanciato le operazioni di addio alle reti del 3G.

A differenza degli altri provider, però, Iliad prevede delle tempistiche leggermente differenti. In opposizione alla strategia commerciale di TIM e Vodafone, l’operatore non eliminerà le reti di vecchia generazione almeno sino a quando non avrà raggiunto la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.