Il nuovo Harry Potter: Magic Awakened è pronto a rompere gli schemi. C’è una notevole quantità di promesse, poiché il gioco è abbastanza raffinato pur rispettando fedelmente la profonda tradizione e l’universo magico del franchise.

Certo, il contenuto PvP nei giochi di carte è spesso giudicato dalla velocità con cui tutto diventa pay-to-win (dopotutto, Harry Potter: Magic Awakened ha guadagnato già 228 milioni dopo due mesi dal lancio in alcuni Paesi). Per fortuna c’è poco di cui preoccuparsi, Harry Potter: Magic Awakened è in realtà ottimo anche per chi vuole giocare senza spendere un centesimo.

Creare il tuo personaggio da studente di Hogwarts

Questo è un gioco di Harry Potter, quindi in un modo o nell’altro frequenterai la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Dopo una serie di filmati, ti viene offerta l’opportunità di creare e personalizzare il tuo personaggio.

Cerimonia del cappello parlante

Dopo aver creato il personaggio, dovrai finalmente scegliere la tua casa (tra Tassorosso, Serpeverde, Corvonero e Grifondoro). Anche se il Cappello Parlante suggerisce una casa per impostazione predefinita, ti viene convenientemente fornito il potere di annullare la decisione del Cappello Parlante a tua scelta, proprio come Harry.

Abbattere i meccanismi delle carte

Harry Potter: Magic Awakened si svolge come un gioco di ruolo (RPG) in tempo reale utilizzando un sistema di carte collezionabili per il tuo equipaggiamento in battaglia. Le carte forniscono diverse strategie in ogni battaglia; sono le tue abilità generali quando combatti e ogni abilità richiede un costo in punti unico per il suo utilizzo, quindi bilanciare il tuo mazzo è essenziale.

Tipi di carte di Harry Potter: Magic Awakened

Le carte sono classificate in: Leggendarie, Epiche, Rare e Comuni. Più la carta è rara, più è potente. Inoltre, le carte possono essere ulteriormente suddivise per tipo: Carte Magia e Carte Evocazione. Le carte Magia entrano in vigore immediatamente quando vengono lanciate, mentre le carte Evocazione e le creature devono essere posizionate per attivare i loro effetti. Ci sono anche carte speciali per includere in ogni partita personaggi aggiuntivi e buff.

Le carte vengono sbloccate completando la storia, aprendo i forzieri della casa e i pass per le biblioteche. Tutte le tue carte possono essere aggiornate. Gli upgrade si ottengono con l’oro e con i duplicati delle carte, quindi pianifica attentamente come usarle. Puoi creare più mazzi personalizzati. Suggerimento: si consiglia vivamente di creare mazzi separati per i contenuti incentrati sul PvP e sul PvE.

Come procedere

Dai priorità alle attività da completare ogni volta che accedi per avanzare rapidamente nel gioco. Le attività assegnano gemme, oro, carte e punti esperienza per il livello del tuo Libro degli incantesimi. I tuoi sforzi come mago/strega sono ben ricompensati. I punti per la partecipazione attiva ad una classe sono necessari per aprire i forzieri e la progressione della storia. Le classi sono minigiochi. Alcune classi sono limitate, quindi fai attenzione quando giochi (vedi Programma delle lezioni per il tuo primo anno).

Orario delle lezioni di Harry Potter Magic Awakened

Lunedì: Incantesimi e Divinazione

Martedì: Storia della Magia e Difesa contro le Arti Oscure

Mercoledì: Incantesimi e Cura delle Creature

Giovedì: Storia della magia e della cura delle creature

Venerdì: Difesa contro le arti oscure e divinazione

Sabato: Storia della Magia e Difesa contro le Arti Oscure

Domenica: Incantesimi e Cura delle Creature

La prima volta che frequenti la lezione sarai con i tuoi compagni di classe NPC (personaggi non giocabili), ma in seguito potrai connetterti con altri giocatori. Suggerimento: come nuovo giocatore, è una buona idea trascorrere molto tempo nella Foresta Proibita per acquisire materiali e ingredienti per pozioni.

Aprire i forzieri

I forzieri contengono carte, oro e gemme. Determinano la tua progressione durante i duelli, le lezioni, le attività nella Foresta Proibita, le partite e tanto altro. Solo un massimo di 4 forzieri predeterminati possono essere conservati contemporaneamente per essere aperti, ma si aggiornano ogni 3 ore, quindi se hai un forziere leggendario, è meglio ottenere abbastanza punti per aprirlo altrimenti potresti non ottenerne un altro per un po’.

Modalità storia di Harry Potter: Magic Awakened

Il tuo annuario mostra dove ti trovi nella storia. Questo è il modo migliore per garantire lo sblocco di carte epiche e leggendarie.

PvP/duello

I giocatori PvP (1 contro 1 o 2 contro 2) giocano un ruolo fondamentale. Trascorri del tempo collezionando carte, mettendo insieme un mazzo decente e sintetizzando pozioni per prepararti. Suggerimento: puoi creare una pozione PvP che prevenga un calo notevole quando perdi una partita. Il nuovo gioco ispirato al mondo di Harry Potter è sicuramente uno dei tanti, ma soprattutto se siete grandi fan della saga non rimarrete affatto delusi.