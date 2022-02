Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra ha una configurazione della fotocamera notevole, con un obiettivo principale da 108 megapixel, uno grandangolo e due obiettivi aggiuntivi. Il dispositivo da battere al momento è il Google Pixel 6 Pro, ritenuto tra i migliori per scattare video e foto.

Obiettivi fotocamera Galaxy S22 Ultra vs Pixel 6 Pro

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha una fotocamera principale da 108 megapixel a f/1.8, ridotta a 12 megapixel. Il Pixel 6 Pro ha un obiettivo principale da 50 megapixel a f/1.9, che diventano 12,5 megapixel. L’S22 Ultra si concentra maggiormente sui colori dai toni caldi. In condizioni di luce intensa, ad esempio, all’aperto, l’elaborazione dei colori dell’S22 Ultra può portare ad un’esagerazione dei contrasti. Samsung e Google adottano approcci molto diversi. Per certi aspetti il Pixel 6 Pro rende gli scatti molto più realistici.

Fotocamere ultra grandangolari

Sia il Galaxy S22 Ultra che il Pixel 6 Pro (così come il Pixel 6) hanno fotocamere ultra-wide da 12 megapixel con apertura f/2.2. L’obiettivo dell’S22 Ultra è più ampio, tuttavia, a 120 gradi rispetto ai 114 del Pixel. L’S22 si adatta di più all’inquadratura.

Fotocamere con teleobiettivo

Il Galaxy S22 Ultra ha due teleobiettivi, entrambi da 10 megapixel. Uno con Zoom ottico 3x con lunghezza focale di 70 millimetri e apertura f/2.4; l’altro con zoom ottico 10x con una lunghezza focale di 230 millimetri e un’apertura di f/4.9. Il Pixel 6 Pro, d’altra parte, ha un singolo teleobiettivo 4x da 48 megapixel, con una lunghezza focale di 140 millimetri e un’apertura f/3.5.

Poiché la configurazione del teleobiettivo di ogni dispositivo è diversa, è difficile confrontarli direttamente. Tuttavia, si può notare che il teleobiettivo di Google riesce ad ingrandire i soggetti ritratti più di quanto non faccia l’obiettivo 3x di Samsung. Il Pixel è più potente dell’S22 ma è difficile dire che uno dei due sia superiore all’altro in maniera eclatante. Con uno sguardo ravvicinato è persino possibile notare che in realtà il Pixel 6 Pro di Google diventa un po’ traballante lungo i bordi e nelle ombre.

Fotocamere anteriori

La fotocamera anteriore del Pixel ha una risoluzione inferiore, ma è in grado di scattare foto molto più ampie. Scattare selfie è quasi la stessa cosa con questi dispositivi, anche se i colori del Pixel 6 Pro sono più luminosi. Sia la fotocamera frontale dell’S22 Ultra che quella del Pixel 6 Pro danno la possibilità di “rimpicciolire” lo scatto ottenuto per ingrandire l’inquadratura. Ancora una volta, il dispositivo proposto da Google batte la controparte, anche se di poco.

Concludendo, il Pixel 6 Pro generalmente produce scatti dai colori più accurati e si comporta meglio al buio. D’altra parte, l’S22 Ultra, con un grandangolo più ampio e due diversi teleobiettivi, è l’opzione più versatile. Vale la pena ricordare anche la differenza di prezzo, il Pixel 6 Pro costa decisamente di meno.