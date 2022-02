Le nuove offerte che Esselunga ha deciso di lanciare nel periodo corrente, riescono ad avvicinare moltissimo gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, che permetteranno a tutti di godere di qualità superiore alle aspettative.

Il volantino che troverete descritto nell’articolo, non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere; in altre parole, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non altrove in Italia o sul sito ufficiale. I prodotti, indipendentemente da tutto, vengono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, la quale permette di godere di riparazione gratuita per ogni singolo difetto di fabbrica.

Esselunga: le offerte con le migliori occasioni del mese

Avete un dispositivo apple e volete un accessorio per ampliare l’ecosistema? da esselunga è stata attivata l’offerta sicuramente più adatta alle vostre esigenze, è infatti possibile acquistare a prezzo scontato le Apple AirPods di terza generazione, le cuffiette true wireless che hanno effettivamente rivoluzionato il mercato mondiale.

La scheda tecnica descrive pienamente la qualità del prodotto, ricordiamo infatti essere dotate di equalizzazione adattiva, resistenza agli schizzi d’acqua, audio spaziale con riconoscimento del posizionamento della testa e batteria dalla durata di circa 6 ore. Il prezzo finale di vendita, ricordando essere presente anche la solita garanzia di 24 mesi, è di soli 149 euro. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero essere limitate, il consiglio è però di velocizzare il più possibile l’acquisto.