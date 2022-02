CoopVoce: le offerte Evolution migliori costano meno di 5 euro

Il mondo dei gestori virtuali ormai da tempo riesce a dare tante soddisfazioni agli utenti che vogliono avere tutto a disposizione con il loro smartphone. Esistono tantissimi provider di livello, soprattutto quelli virtuali degli ultimi tempi, come ad esempio CoopVoce.

Il noto provider sta riuscendo a portare avanti un grande progetto che comprende delle offerte che sembrano non voler scadere mai. Si tratta della linea Evolution, la quale al suo interno include tre promozioni molto diverse tra loro ma con gli stessi presupposti. Il primo è quello di consentire a tutti di risparmiare, mentre il secondo il terzo sono rispettivamente versatilità e soprattutto grande quantità di contenuti. Ricordiamo che per ora non è prevista una data di scadenza per riuscire a sottoscriverle.

CoopVoce: arrivano le promo migliori con tutto incluso nel prezzo, ecco quanto costano

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS