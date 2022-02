Le offerte del volantino carrefour sono assolutamente incredibili, gli utenti sono pronti a risparmiare il più possibile, riuscendo a tutti gli effetti a spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

Per essere sicuri di riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti di Carrefour, ricordatevi comunque che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza però essere vincolati a specifiche realtà dislocate sul territorio. Il volantino lascia la più ampia libertà di scelta, consegnando poi prezzi bassi con garanzia di 24 mesi e versione no brand per la telefonia mobile.

Carrefour: offerte e prezzi con i migliori sconti dell’anno

Carrefour convince gli utenti a recarsi personalmente nei vari negozi in Italia, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente intrigante, sono infatti disponibili numerosi prodotti in promozione, a partire ad esempio da un vero e proprio top di gamma, l’Apple iPhone 13, il cui prezzo finale non supera i soli 799 euro (sempre da 128GB di memoria interna).

Le migliori occasioni, tuttavia, le registriamo nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, in questo caso notiamo la presenza di soluzioni del calibro di Alcatel 1SE, Galaxy A22, Galaxy A32, Realme C21Y, Xiaomi Redmi Note 10S o anche Galaxy A03s. Tutti i prodotti sono distribuiti a prezzi complessivamente inferiori ai 229 euro. Se volete scoprire da vicino ogni sconto, aprite subito questo link, vi collegherete al sito ufficiale, dal quale visualizzare ogni singola offerta.