I prezzi attivati da Bennet nel proprio volantino, sono assolutamente tra i migliori dell’ultimo periodo, sebbene comunque nella maggior parte dei casi non vadano a toccare veri e propri top di gamma del settore della telefonia mobile.

Gli acquisti sono ampiamente effettuabili sull’intero territorio nazionale, ricordando comunque che i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia della durata di 2 anni, dalla data dell’ordine, ed anche nella loro variante sbrandizzata. Per avere la certezza di spendere pochissimo, tuttavia, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, non sarà possibile godere delle riduzioni sul sito ufficiale.

Bennet: offerte e prezzi per tutti i gusti

Gli sconti del volantino Bennet lasciano davvero gli utenti a bocca aperta, in quanto permettono di accedere ad un numero sempre maggiore di riduzioni di prezzo, applicate ad esempio sugli smartphone di fascia più alta, come ad esempio l’Apple iPhone 13. Il dispositivo viene commercializzato al prezzo di 849 euro, ed attualmente risulta disponibile la sola variante da 128GB di memoria interna.

Tutti coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone decisamente più economico, potranno fare affidamento su uno a scelta tra Vivo Y21 o anche galaxy A32, due modelli in vendita a meno di 200 euro, con i quali sarà possibile godere di discrete prestazioni generali. Per i dettagli della campagna promozionale, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale, che trovate inserito nel seguente link, con tantissimi sconti che vi attendono.