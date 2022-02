L’anno scorso sono stati venduti circa 8 milioni di cellulari pieghevoli, con un aumento delle spedizioni previste per quest’anno di oltre il 100%. A quanto pare, Google dovrebbe unirsi entro la fine dell’anno, dopo Samsung, Huawei, Motorola e quasi tutti gli altri principali produttori di Android. Si pensava che Apple stesse sperimentando l’idea, ma i suoi piani erano irregolari. Secondo fonti del settore, la società sta ora studiando un diverso tipo di device pieghevole.

Mark Gurman di Bloomberg aggiunge peso a una voce precedente di Ross Young di Display Supply Chain Consultants, che quasi di solito ha ragione con le sue previsioni, nell’edizione corrente della sua e-mail settimanale Power On. l colosso di Cupertino sembra sviluppare una combinazione iPad/MacBook pieghevole con uno schermo da 20 pollici. Sembra che il dispositivo assomiglierà al Lenovo ThinkPad X1 Fold, consentendo di utilizzarlo come laptop a conchiglia. Ciò significa che dovrai accontentarti di una tastiera virtuale invece di una tastiera e un trackpad reali.

Apple rilascerà questo iPad tra qualche anno

Secondo Gurman, Apple ha lavorato su un iPad/Macbook pieghevole per un paio d’anni. Young aveva precedentemente affermato che Apple intendeva consegnare il dispositivo nel 2026, momento in cui la società dovrebbe svelare i suoi presunti occhiali per realtà aumentata e l’automobile Apple. Più o meno nello stesso periodo, Bloomberg ha riferito che Apple aveva prodotto prototipi di display pieghevoli e stava lavorando su un telefono a conchiglia simile al Galaxy Z Flip. Un quotidiano coreano ha aggiunto confusione riportando che Apple era ancora indecisa sulla data di lancio. Ciò è stato confermato da Young di DSCC, che ha affermato che è improbabile che un iPhone pieghevole si concretizzi prima del 2025.

Secondo un leaker, Apple non è ancora sicura del futuro dei telefoni pieghevoli ed è preoccupata per i loro difetti. Tuttavia, la tecnologia sta migliorando e quando il primo prodotto pieghevole di Apple entrerà in produzione, la tecnologia avrà avuto molto più tempo per migliorare.