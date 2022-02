Il vice primo ministro ucraino ha dichiarato venerdì su Twitter di aver chiesto all’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, di smettere di fare affari con la Russia e i suoi cittadini, chiedendo di interrompere anche l’accesso all’App Store.

Mykhailo Fedorov, la cui biografia su Twitter afferma di essere anche il ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina, ha twittato venerdì da un account verificato di aver inviato una lettera in cui implorava Cook di sostenere l’Ucraina poiché è stata attaccata dalla Russia, dicendo che “nel 2022, la tecnologia moderna è forse il la migliore risposta ai carri armati, ai lanciarazzi multipli e ai missili.

Inoltre, Fedorov ha twittato e il suo ufficio ha confermato di aver inviato lettere simili a Meta Platforms FB, Alphabet GOOGL GOOG, Netflix NFLX e Twitter TWTR.

Sabato, l’ufficio di Fedorov ha dichiarato in risposta a una richiesta di commento di MarketWatch che la lettera è autentica: “Non siamo hackerati. Questa è la posizione ufficiale e i messaggi che vogliamo condividere”.

L’ufficio di Fedorov ha anche affermato (e ha twittato) che Twitter “ha accettato di bloccare la registrazione di nuovi account nella Federazione Russa. È importante vincere la guerra dell’informazione e contrastare la propaganda russa“.

Una portavoce di Twitter ha dichiarato sabato, tuttavia, che la società “non ha limitato l’accesso o la registrazione al servizio“. Ha anche affermato che Twitter era consapevole del fatto che è stato limitato in Russia, ma sta lavorando per mantenere accessibile il suo servizio. L’ufficio di Fedorov non ha ancora commentato la smentita di Twitter della sua affermazione.

Una situazione delicata

In un altro tweet, Fedorov ha dichiarato: “Il nostro obiettivo non è bloccare le fonti informative per i russi, ma coinvolgere i giovani, le persone proattive e intelligenti“.

Meta, Alphabet e Netflix e sabato non hanno restituito richieste di commento.

Nella lettera ad Apple, che Fedorov ha allegato al suo tweet, ha chiesto al CEO di “smettere di fornire servizi e prodotti Apple alla Federazione Russa, incluso il blocco dell’accesso all’App Store!”

Apple non ha restituito una richiesta di commento sulla richiesta di Fedorov venerdì. Cook ha twittato giovedì di essere “profondamente preoccupato per la situazione in Ucraina. Stiamo facendo tutto il possibile per le nostre squadre e sosterremo gli sforzi umanitari locali”.

Le richieste del vice primo ministro ucraino arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Russia. L’amministrazione del presidente Joe Biden ha affermato giovedì che tali sanzioni includono il taglio di “più della metà delle importazioni high-tech russe“, come semiconduttori, telecomunicazioni, sicurezza della crittografia, tecnologia di navigazione e altro ancora.

Venerdì, l’amministrazione Biden ha dichiarato che avrebbe sanzionato direttamente il presidente russo Vladimir Putin, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e i membri della squadra di sicurezza nazionale russa.

Secondo i dati più recenti di Statista, la filiale russa di Apple ha registrato un fatturato di 260 miliardi di rubli nel 2020, l’equivalente di 3,1 miliardi di dollari. Il sito web dei lavori di Apple elenca le posizioni aperte in Russia, con alcuni annunci pubblicati di recente la scorsa settimana.