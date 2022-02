A distanza di pochi giorni dall’arrivo della serie Samsung Galaxy S22, torniamo nuovamente a parlare di qualche piccolo problema che sta colpendo i nuovi smartphone di Samsung e in questo caso in relazione ad Android Auto.

Infatti, in base a un nuovo thread aperto in queste ore su Reddit, si moltiplicano le segnalazioni di chi ha avuto seri problemi di connessione tra i nuovi dispositivi di Samsung e il sistema di infotainment di Google.

Samsung Galaxy S22 ha qualche problema di troppo con Android Auto

Il problema, inoltre, da quanto viene segnalato dagli utenti, riguarda sia la connessione con il cavo che in wireless: in questo caso sembra che il display del cruscotto mostri una semplice schermata nera anche se sembrerebbe possibile impartire comandi touch. “Ho un’auto con un’unità principale Pioneer. Tutti i telefoni precedenti funzionano bene, ho appena fatto il passaggio a un S22 Ultra e quando collego il telefono mi viene richiesto sul telefono di completare la configurazione, anche se l’unità del cruscotto rimane nera e non succede nulla – dichiara un utente colpito dal problema. Altri telefoni funzionano bene, ho anche provato altri cavi. Ho reinstallato Android Auto e portato il telefono alle impostazioni di fabbrica numerose volte.”

Purtroppo il colosso sudcoreano non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale circa il problema, anche se molto probabilmente sia già a conoscenza del bug considerando l’ampio eco mediatico e le critiche che numerosi utenti gli stanno rivolgendo sui canali social. Si spera che il bug in questione venga rapidamente individuato e risolto con un hotfix.

La serie Samsung Galaxy S22 ha inoltre ricevuto il suo primo aggiornamento software con le patch di sicurezza di febbraio, ma non sembrano esserci le correzioni per lo sfarfallio del display né per i problemi segnalati con Android Auto. Restiamo in attesa di ulteriori novità di cui vi daremo sicuramente conto non appena saranno segnalati.