Anche l’operatore virtuale Spusu, come tanti altri operatori italiani, si è recentemente dimostrato vicino alla popolazione dell’Ucraina, attualmente attaccata dall’esercito russo, come ben saprete.

Digi Mobil in Italia, tramite i suoi canali social, ha scritto: “Noi di spusu desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza al popolo #ucraino […] Per questo, dal 27 febbraio al 31 marzo 2022 le chiamate verso numeri fissi e mobili ucraini sono gratuite“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Spusu: chiamate illimitate per gli utenti ucraini

La promozione che permette di azzerare questi costi per chiamare dall’Italia i numeri mobili e fissi dell’Ucraina si attiverà in automatico dal 27 febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. Vi ricordiamo che il bundle voce delle offerte flat Spusu permettono di chiamare dall’Italia anche i numeri di rete mobile e rete fissa di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Spusu è un operatore virtuale di telefonia mobile FULL MVNO e utilizza la rete WindTre fino in 4G+ con velocità massima raggiungibile di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Recentemente ha anche prorogato le proprie offerte fino ad oggi, lunedì 28 febbraio 2022.

L’operatore propone infatti tantissime offerte da 7.99 euro al mese, sia per i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero che per quelli che effettuano la portabilità del proprio da un altro operatore. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.