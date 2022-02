Il noto colosso dell’e-commerce Amazon propone molto spesso alcune iniziative piuttosto interessanti dedicate soprattutto ai suoi utenti. Una delle ultime disponibili ultimamente riguarda la possibilità di ricevere un buono sconto dall’importo di 6 euro. Vediamo qui di seguito cosa bisogna fare per averlo.

Come già accennato, il noto colosso dell’e-commerce sta nuovamente permettendo ad i suoi utenti di ottenere un buono sconto del valore di 6 euro. In particolare, per riceverlo gli utenti interessati devono avere un account Amazon attivo da almeno un anno e non devono aver effettuato una ricarica su di esso negli ultimi 36 mesi.

Per ricevere il buono sconto da 6 euro è infatti necessario effettuare una ricarica sul proprio account Amazon dal valore pari ad almeno 60 euro. Tuttavia, gli utenti interessati potranno utilizzare il buono sconto entro e non oltre le 23:59 del 29 Settembre 2022.

Gli utenti, infine, potranno utilizzare questo buono anche con i prodotti scontati. Non potranno invece utilizzarlo per alcune categorie, tra cui i tablet Fire, i contenuti digitali ed ebook Kindle, prodotti presenti su Amazon Warehouse Deals e prodotti venduti da venditori terzi.

Vi ricordiamo che Amazon offre anche altri vantaggi, soprattutto agli utenti iscritti al servizio Amazon Prime. Con esso, infatti, è possibile accedere al catalogo di Prime Video sempre ricco di svariati contenuti multimediali. Per il prossimo mese, in particolare, è previsto l’arrivo ufficiale di numerosi nuovi titoli. Tra questi, ricordiamo ad esempio la seconda stagione di Star Trek: Picard.